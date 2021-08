A francia fiatalok 300 eurót kaptak kulturálódásra, amit a többségük könyvek helyett mangára költ

A fiatalok egy kormányzati okostelefonos alkalmazáson keresztül vásárolhatják le az összeget. Könyveket, színház-, mozi- és múzeumjegyeket és különböző kurzusokat is vehetnek belőle, de ahelyett, hogy a magas művészeteket fedeznék fel, sokan inkább olyan tömegkulturális termékekre költik a pénzt, amiket már amúgy is szeretnek.

Amikor a francia kormány elindított egy Culture Pass nevű okostelefonos alkalmazást, amely 300 euró (azaz 106 ezer forint) kulturális termékek vásárlására fordítható támogatást ad minden 18 évesnek az országban, a legtöbb fiatal nem Proust legnagyobb műveit akarta megvenni, vagy sorba állni, hogy megnézze Molière egyik darabját.

A francia tinédzserek inkább mangákat vásárolnak a pénzből a New York Times beszámolója szerint .

A támogatás és a japán képregények iránti szenvedély együttállását így foglalta össze egy fiatal a lapnak:

Ez egy nagyon jó kezdeményezés. (…) Folyamatosan fogyasztok regényeket és mangákat, és ez segít kifizetni őket.

A délkelet-franciaországi kisvárosban élő Juliette Sega a támogatás egy részét ugyanis képregényvásárlasra fordította. 40 euróból (kb. 17 ezer forintból) japán képregényeket vett, de a The Maze Runner (Az útvesztő) című disztópikus regény egyik példányára is lecsapott.

A május óta működő alkalmazáson keresztül eddig a költések 75 százaléka könyvekre ment el. A könyvek között pedig átlagosan háromból kettő manga, azaz japán képregény volt.

A francia sajtóban már „mangalázról” írnak, de a program elindításának elején, tavasszal még jóval kevesebb kulturális program állt rendelkezésre, mint most, és a mangák már régóta népszerűek az országban – jegyzi meg a lap tudósítása.

A képregényekre való összpontosítás azonban felfedi a Culture Pass tervezésének középpontjában rejlő finom feszültséget, amely a fiatal felhasználók számára biztosított szinte teljes szabadság – beleértve a tömegmédia megvásárlását is, amelyet már szeretnek – és a tervezők azon célja között feszül, hogy a felhasználókat a kevésbé ismert és igényesebb művészetek felé tereljék.

Ingyen pénz kultúrára

Minden 18 éves francia aktiválhatja a bérletet, és 300 eurót, azaz körülbelül 106 ezer forintot költhet el (két éven belül) az alkalmazás segítségével összesen több, mint 8 ezer helyen. A tizenévesek fizikai árukat könyvesboltokban, lemezboltokban, művészeti kellék- vagy hangszerboltokban vásárolhatnak. De a pénzből jegyet is lehet venni filmvetítésekre, színdarabokra, koncertekre vagy múzeumi kiállításokra, illetve be lehet iratkozni belőle tánc-, festő- vagy rajzórákra is.

Noël Corbin, a projektet felügyelő kulturális minisztériumi tisztviselő elmondta, hogy a program lehetővé teszi Franciaország újdonsült felnőttjei számára, hogy megkeressék a közelben található kulturálódási lehetőségeket – mivel az alkalmazás rendelkezik földrajzi helymeghatározási funkcióval is –, és arra ösztönzi őket, hogy hódoljanak kultúrának.

De a program ösztönzőket is használ arra, hogy a tizenéveseket új, nagyobb kihívást jelentő művészeti formák felé terelje – mondta –, egyfajta kurátorként, hogy „a fiatalok felfedezzék a kulturális élet lehetőségeinek birodalmát”, például különböző ajánlólistákat is összeállítottak, és kulisszák mögötti közvetítéseket is kínálnak.

Emmanuel Macron elnök, aki a kezdeményezést kampányígéreteinek egyikévé tette, a Culture Pass májusi elindítása alkalmából tartott beszédében azt mondta, hogy Franciaország „hatalmas győzelmet” arat, ha a fiatalok nem mondják többé, hogy „ez az irodalmi mű, ez a film nem nekem való”.

A kritikusok azonban azzal érvelnek, hogy az adófizetők pénzének naiv pazarlása, ha 825 ezer tinédzsert szabadjára engednek, és elvárják, hogy a legközelebbi multiplexből a művészmozikba menjenek.

A könyvárusok örülnek az intézkedésnek, de több előadóművészeti szakszervezet szerint csak az elnök egyik kampányfogása az egész a jövő évi választások előtt. És még az érintett fiatalok visszajelzései is vegyesek.

A kulturális minisztériumnál azt tervezik, hogy a középiskolások számára is bevezetik a programot, amit először tanári felügyelettel próbálhatnak ki a diákok.