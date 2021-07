Kállay Saunders András elmesélte, hogyan segített egy hajléktalan nénin

Másokat is arra kért, hogy kövessék a példáját.

Habár tavaly ilyenkor még Kállay Saunders András is rákényszerült arra, hogy elfogadja az Artisjus segélyét, – amivel a zenészeket támogatták a járvány miatt – most ő segít másokon. Közösségi oldalán meg is osztotta, mibe vagyis inkább kibe futott bele szerda délután Budapest belvárosában.

Nagymező utcában van egy kis nagymama, aki hajléktalan. Szegény nincs túl jó állapotban, pláne ebben a melegben. El is esett, mert nehéz szatyrot cipelt. Ezért vettem neki gyorsan egy ilyen kis kocsit, hogy egyszerűbben vihesse a cuccait. Mindjárt vizet és ételt is viszek. Nem vagyok superman, de amit tudok, mindig próbálok megtenni. Ilyenkor minden kicsi dolog tud segíteni az ilyen embereknek

– írta az énekes, aki posztjában azt is megmutatta, hogy hogyan néz ki az általa vásárolt kocsi, amiről fel lehet ismerni a nénit, ha valaki más is szeretne segíteni neki.