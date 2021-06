A Konyhafőnök: Kiesése után majdnem elsírta magát Miss csirke-rizs

A középdöntő második hetéhez érkezett A Konyhafőnök versenye, ahol már a séfkabát és a döntő a tét. Mivel egyre közelebb a cél, a szereplők egyre nehezebben vesznek búcsút. Így volt ezzel Rácz Jenő versenyzője, Bartha-Darabos Ivett is, aki a séfek előtt ugyan tartotta magát, de az eredményhirdetés után elérzékenyülve számolt be érzéseiről.

Ez mindig egy hidegzuhany, amikor az ember meghallja a nevét, hogy itt most vége, mert az ember a saját életéről is úgy gondolkodik, hogy mindig van holnap. A miss csirke-rizs azért beküzdötte magát a középdöntőbe, a második hétig és mindamellett, hogy mindjárt elsírom magam, én végtelenül boldog vagyok, hogy bizonyíthattam. Igenis a fitneszvilágból is van helye itt az embernek. Rengeteget tanulhattam mindenről, szuper volt itt lenni