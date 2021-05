Survivor: Az RTL Klub megmutatta, milyen kemény játékok várnak a versenyzőkre

A celeb és civil szereplők már hetek óta szenvednek.

Az RTL Klub egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy ki lesz az a nyolc celeb, akik a civil versenyzők mellett próbára teszik magukat a Survivor realityjében. A szereplők már hosszú hetek óta forgatnak és habár a képernyőn csak később követhetjük őket, a Fókusz megmutatta, hogyan készül a túlélőshow Dominikán.

Az egyik játék helyszínéről is bejelentkeztek, ahol a Survivor idei műsorvezetője, ÉNB Joe mutatta be, hogy milyen kemény próbatételek várnak a versenyzőkre. A masszív erőnlétet igénylő feladatot néhány másodperc után fel is adta.