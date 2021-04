Járai Kíra: Gyakorlatilag pánikrohamot kaptam, amikor Máté elutazott a Survivörbe

Már tudni lehet, hogy Járai Máté is a hamarosan induló Survivor celebversenyzői között van. Felesége Járai Kíra a Reggeliben mesélt arról, hogy hogyan érzi magát egyedül és hogy mennyire támogatta párját abban, hogy elfogadja a kihívást.

Az idei évadban nyolc celeb is próbára teszi magát.

Úgy voltam vele, hogy most amúgy is annyit voltunk együtt, hogy jót fog nekünk tenni egy kis különlét és különben is fejlődnünk kell, hogy megálljuk-e a helyünket egyedül. Aztán az elutazása előtt három nappal jöttem rá, hogy basszus, ez tényleg elmegy. Akkor jött egy pánik mindkettőnknek. Egy nap sem telt el, amióta ismerem, hogy nem kommunikáltam vele. Azonnal nyomot hagyott a távozása, gyakorlatilag pánikrohamot kaptam