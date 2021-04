Mutatunk pár fotót Miley Cyrus otthonáról, amit anyja rendezett be

Az Architectural Digest legfrissebb számában közelebbről is szemügyre vette Miley Cyrus otthonát, amelyet nagyjából egy éve vásárolt, és csak mostanra lett teljesen kész, annyira, hogy a magazin ezt csak úgy fejezi ki, hogy a ház „Miley-sítva” lett. A designért az anyja, Tish Cyrus a felelős, mivel ő tervezte meg és rendezte be a ház minden szegletét.

– mondja a magazinnak Tish Cyrus. Természetesen képek is készültek a házról, melyben a leopárd mintától kezdve a zebranyomatos székeken át, pop art festményekig minden megtalálható. Cyrus egyébként úgy jellemzi a házat, mint egy igazi rock’n’roll otthont.

“My wheelhouse is very much boho chic. In my own house, I like everything neutral. But with Miley, it’s got to feel rock and roll. There’s a lot of color. Technicolor.” –@tishcyrus pic.twitter.com/tyb14v1ueb

— Architectural Digest (@ArchDigest) April 29, 2021