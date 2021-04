Pásztor Anna a DWTS után sem hagyta abba a versenytáncot

A Magyar Bajnokságra készül.

Pásztor Anna most tudta meg, hogy a Dancing with the Starsban eltört a bordája

Pásztor Anna is szerepelt a tavalyi Dancing With The Stars nevű táncolós vetélkedőben, amin végül a döntőben, harmadikként esett ki párjával. A műsor nyertesei Gelencsér Tímeáék lettek, viszont Pásztor Anna annyira megszerette a versenytáncot, hogy azóta sem hagyta abba. A Brékingben elmesélte, hogy az élet elvette tőle a zenét, viszont helyette most bekerült a tánc is, amit teljes erőbedobással űz.

Egy olyan elképesztő ajándékot kaptam az élettől, hogy kaptam egy táncpartnert, és nem csak egy táncpartnert, hanem A táncpartnert. A mostani Világkupa-bajnok, Európa-kupa bajnok, tizenkétszeres magyar bajnok Andrea Silvestri azt mondta, hogy indul velem a Magyar Bajnokságon, mert van olyan, hogy félig amatőr-félig profi, és én vagyok az amatőr, ő a profi. Kirázott a hideg. És készülünk

– mondta, majd Demcsák Zsuzsa kihangsúlyozta, hogy legendák keringenek azóta is arról, hogy milyen fanatizmussal táncolt a műsor alatt és a próbákon is Pásztor.