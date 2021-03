Istenes Bence elénekelte a Piramis egyik legismertebb slágerét

Igazi multitálentum: gitározik, énekel és zongorázni is tud.

A Nagy szám című műsor legutóbbi vendége volt Istenes Bence, aki többek között első szerelmével is találkozott itt.

A műsor formátumából adódóan pedig énekelt is a műsorvezető, a Piramis dalát, az Ajándékot adta elő, amihez zongorázott is. A dalt többek között azért is választotta, mert ötévesen már előadta azt.