Liptai Claudia második várandóssága során, az orvosi papírjaira ráírták, hogy öreg terhes

A szerda este rajtolt Nagy szám első adásának egyik szereplője Liptai Claudia volt, aki azon túl, hogy megmutatta gyerekkori otthonát, sok másról is mesélt. Többek között arról, hogy mindig egygyerekes anyaként képzelte el magát, de miután összejött a férjével, Pataki Ádámmal, tudta, hogy szeretne még egyet.

Liptai elmesélte, hogyan tudták meg, hogy várandós és azt is, mekkora meglepetés volt, hogy fiuk fog születni. A hír azon is segített neki túljutni, hogy az orvosi papírjain öregnek kategorizálták be.

Nagyon sok vizsgálatot elvégeztünk, mert ahogy rá is volt írva a papíromra, öreg terhes. Ez milyen aranyos, nem? Nagyon kedves. Mondta az orvosom, hogy ne foglalkozzak ezzel, mondtam, hogyne foglalkoznék, hát ide van írva, hogy öreg terhes

– mesélte a színésznő, aki 43 éves múlt, amikor világra jött második gyereke, Marcell.