A Manchester United mellett kiállt Vilmos herceg a rasszizmus miatt, Meghanért ezt nem tette meg

A Cosmopolitan figyelt fel arra, hogy Vilmos herceg saját Instagram-oldalán kiállt a Manchester United mellett, miután a futballcsapat játékosait rasszista jelzőkkel illették. A herceg bejegyzésében kiemelte,

kötelező fellépni a rasszizmus ellen, történjen az a pályán vagy pályán kívül.

Azonban a Twitter-felhasználók kiemelték, Vilmos nem volt ennyire szókimondó, mikor Meghan hercegnét évekig rasszista jelzőkkel illette többek között a brit bulvármédia.

Ahogy a lap idézi az egyik kommentet:

Hello from the USA! This threw me completely off guard as I never heard this strong stance against racism when it came to the Duchess of Sussex. Wow.

— Michele (@itsmichelec) January 31, 2021