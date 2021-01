Az ünnepi túlevés hosszú távú hatásai (x)

Hol vannak már azok a feledhetetlen karácsonyi falatok? Csak az emlékük maradt, az azonban nem mindig kellemes. Mit tehetünk a gyomorba vágó problémák ellen?

Meglesz ennek a böjtje

Az ünnepek véget értek, de a nagy családi lakomák „mellékhatásai” megmaradtak. A terülj-terülj asztalkám, a hagyományos fogások és a túlevés komoly terheket rónak nemcsak a gyomrunkra, de az egész szervezetünkre is. Amíg a belső egyensúlyt könnyű felborítani, a regenerálódás mindig hosszabb időt vesz igénybe. Nem véletlen, hogy az ünnepeket hagyományosan megelőzi és követi egy-egy böjti időszak, amelynek nemcsak lelki-szellemi, de testi és egészségügyi vonatkozásai is vannak.

Az egyensúly helyreállításában sokat segíthet, ha csökkentjük az adagokat, ugyanakkor felpörgetjük az anyagcserénket. Ezért érdemes minél több vizet inni, gyümölcsökkel és teljes kiőrlésű fogásokkal gazdagítani a menüt, és fokozatosan térni vissza a hétköznapi étrendhez. Még az olyan apró trükkök is hasznosak lehetnek, mint a kisebb tányérból való lassabb evés, és természetesen nem feledkezhetünk meg a testmozgás jelentőségéről sem.

Hogyan állítsuk helyre az egyensúlyt?

A nagy megterhelés következtében kialakuló emésztőrendszeri panaszok, mint a székrekedés, a puffadás, a hányinger, azonban így is sokáig megnehezíthetik az életünket. Mivel a túlevés következtében a bélflóra törékeny egyensúlya is felborul, sokszor akár annyira, mint egy antibiotikum-kúra alatt, érdemes probiotikummal megtámogatni az gyomor-bélrendszer működését. Ugyanis az ott élő különböző mikrorganizmusok (baktériumok, vírusok, gombák) alkotta bélflóra voltaképpen önálló szervként funkcionál. Nemcsak az emésztésben és a szerves anyagok lebontásában vesz részt, de támogatja az immunrendszert, befolyásolja a hormonrendszer és az agy működését, emellett létfontosságú enzimeket és vitaminokat termel. Vagyis az emésztő problémákat nem szabad elhanyagolni, mert akár olyan komoly betegségekké is kinőhetik magukat, mint a gyomorbélhurutot, a depresszió, a diabétesz vagy a Crohn betegség.

