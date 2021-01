Nánási Pál úgy döntött, befesteti az őszülő szakállát

Ördög Nóra szerint 10 évet letagadhat a korából.

Ördög Nóra és Nánási Pál már egy ideje minden pénteken élőben jelentkeznek YouTube csatornájukon, hogy meséljenek egy picit követőiknek, éppen mi történik az életükben, de a fontos híreiket is ezen a csatornán keresztül szokták bejelenteni. A legfrissebbi élőzésüket azzal kezdték, hogy Nánási elmondta, elment egy barber shopba, ahol kezelésbe vették szakállát, vagyis befestették. Erre azért volt szükség, mert egyre jobban kezdett őszülni. A videóban Ördög Nóra megjegyezte, most olyan, mintha legalább tíz évvel fiatalabb lenne. A kommentelők is elégedettek voltak a végeredménnyel.