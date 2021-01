Kiakadtak a Cosmopolitan magazinra, amiért egészségesnek hirdetik a túlsúlyt

A koronavírus idején ez sokak szerint nem túl szerencsés.

A brit Cosmopolitan magazin legfrissebb számának címlapján túlsúlyos nők szerepelnek, akik testéhez az egészséges szót társították. A 444 beszámolt róla, hogy twitteren többen is felháborodtak a címlap miatt, ugyanis az elhízás jelentős kockázati tényező koronavírus-járvány szempontjából. Emellett valaki összeszedett pár régebbi címlapot viszonyításként, amin vékony testalkatú sztárokra kiáltották ki, miszerint az a testalkat az egészséges. Volt olyan vélemény is, ami azt feltételezte, hogy a magazin meg akarja ölni a túlsúlyos nőket, mivel számukra emiatt akár halálos is lehet a koronavírus.