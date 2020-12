Reszkessetek, betörők!: John Candy kevesebbet keresett, mint aki a pizzafutárt játszotta

Harminc évvel a megjelenése után is lehet újat mondani a Reszkessetek, betörők!-ről, ami jobban öregedett, mint néhány szereplője. Nemrég a film rendezője, Chris Columbus adott nagyinterjút egy amerikai magazinnak, felfedve néhány kulisszatitkot – ezekből szemezgettünk.

Egy klasszikust egy másik klasszikusért

Kevéssé ismert tény, hogy mielőtt Chris Columbus rábólintott a film megrendezésére, otthagyta a Karácsonyi vakációt, egy másik karácsonyi filmet, mert összeveszett annak főszereplőjével, Chevy Chase-zel. Columbus ezzel kapcsolatban azt mondja, Paul Newman egyszer úgy fogalmazott neki, hogy Hollywoodban a szerencse és a tehetség együttese mindent segít átvészelni. Ezt még nem tudta, mikor ott hagyta az előző munkáját: arra a karácsony filmre olyan szüksége lett volna, mint egy falat kenyérre:

Egy producer elvesztheti a rendezőbe vetett hitét, ha azt hallja a direktortól, »nem tudom ezt a fickót kezelni«. De az esetemben azt gondolhatták, ez igazán merész lépés, mert konkrétan mindent veszíthettem volna ezzel. Érzékeltetésképp: a nejem szüleivel laktunk ebben az időszakban.

A mentőövet John Hughes forgatókönyvírónak köszönheti Columbus (ahogy a Karácsonyi vakációt is): övé volt a filmben elhangzott összes poén, Columbusnak rendkívül kevés elképzelése valósult meg a végső verzióra. Mint mesélte, ő a drámaibb vonalat szőtte bele a filmbe, mint amikor Kevin és a hólapátoló Marley a templomban arról beszélgetnek, hogy utóbbi nem láthatja az unokáját, mert összeveszett a fiával – a film legvégén látható kibékülés (mármint Marley és a fia közti) is Columbus elképzelése volt.

Annak ellenére, hogy Joe Pesci ekkor már túl volt a Halálos fegyver második részén, és Oscar-díjas játékot mutatott Martin Scorsese Nagymenők című gengszterfilmjében, aláírt a kommerszebb karácsonyi vígjátékra. Sokkal nehezebb volt a másik betörőt játszó színészt, Howard Sternt megnyerni a filmhez, mert a stúdió sokallta a színész gázsiját. Nem is szerződtették először, castingoltak egy másik színészt, de nála nem volt meg a kémia Pescivel. Így Columbus addig könyörgött a 20th Century Foxnál, míg végül rábólintottak Stern szerződtetésére, ami óriási húzásnak bizonyult:

Nemrég találkoztam Scorsesével, és azt mesélte, hogy amikor Az írt forgatták az utcán Pescivel, mindenki csak a Reszkessetek, betörők!-ről akart beszélni a színésszel. Elég nagy bók attól, akinek Pesci legjobb filmjeit köszönhetjük.

Van, amin a rendező is változtatna

A film egyik korai jelenetében Kevin és a bátyja, Buzz verekednek az ebédlőasztalnál, borulnak az italok, köztük egy üveg kóla a nagybátyjuk, Frank bácsi ölébe. Ekkor utóbbi felugrik, és Kevinre ordít:

Most nézd meg a gatyámat, te kis gonosz vadállat!

Az angolban ez másképp hangzott, Frank bácsi ugyanis úgy fogalmaz, „Look what you did, you little jerk!”, ami valami olyasmit jelent magyarul, „Nézd, mit csináltál, te kis seggfej!”. Columbus szerint ma már ilyesmit nem lehetne meglépni egy filmben.

Van két gyerekem. Ha az én bátyám ilyesmit mondana egyiküknek, biztos nem hallgatnék úgy, mint ahogy Kevin apja tette.

Hozzátette, Kevin hozzáállása is kicsikét kemény saját anyjához, sőt, bunkó a mai normákhoz képest.

John Candynek (a filmben ő fuvarozza haza Kevin anyját Párizsból a zenekari busszal – a szerk.) akkoriban kicsi gyerekei voltak. Megnézték a filmet, és egyikük teljesen beleszerelmesedett. Állandóan a mozikban ült, hogy megnézhesse. Otthon meg úgy kezdett viselkedni, mint Kevin, azaz okoskodott. John panaszkodott nekem, hogy a fia úgy beszél velük, mint a filmben Kevin a szüleivel.

Egy emlékezetes – és máig megmagyarázatlan – momentum a filmben, mikor Kevin készül a betörők érkezésére, de még egy utolsó vacsorát készít magának. Megmikrózza a spagettit, leül, imádkozik, majd egy falatot sem eszik belőle. De miért? – teszik fel az Insidernél a kérdést Columbusnak. A rendező már maga sem tudja, miért maradt megválaszolatlan a dolog, de vélhetően bekerült egy vágás a filmbe, amire már ő sem emlékszik pontosan.

A Netflixnek van egy dokusorozata Meghatározó filmek a múltból címmel, amiben tavaly a Reszkessetek, betörők! is kapott egy epizódot. Ebben Columbus nem mond el annyi izgalmas dolgot, mint az Insider-interjúban, de akad-egy két meredekebb sztori. Mint például az, hogy Joe Pescit nehéz volt leszoktatni a káromkodásról a filmhez, hiszen mégiscsak egy karácsonyi darabról van szó.

Joe azt mondta, akárhányszor kap egy forgatókönyvet, csak úgy tudja elolvasni, ha három-négy szavanként beletesz egy bazmeget is.

Mivel ezt nem lehetett, a színész kitalált egy saját nyelvet magának a káromkodásokra, amolyan rajzfilmszerűt, mint amikor az animált figurák csak magukban morognak, motyognak, fura hangokat kiadva.

A dokuban elhangzik még egy izgalmas történet: John Candy alig egy napot forgatott együtt a stábbal, de már megelőzte őt komikus hírneve, emiatt imádták az első percektől fogva. De inkább szívesség volt az, hogy Columbus filmjében szerepelt, mintsem jól megfizetett szerep: Dan Charles, aki a pizzafutárt játszotta a filmben, napi 500 dollárt keresett a forgatás alatt – a nagynevű Candy mindössze 414-et.

Trump beleerőszakolta magát a második részbe

Az 1990-es első rész után Columbus megkapta a lehetőséget, hogy készítsen egy folytatást a filmhez, ez lett a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban. Ebben cameózik egyet Donald Trump amerikai elnök, aki útba igazítja Kevint egy hotelben. Ez a Plaza Hotel volt, ami ekkoriban Trump tulajdonában állt. Természetesen díjat kellett fizetniük azért, hogy az előcsarnokban leforgassanak néhány jelenetet. Columbus visszaemlékezéséből kiderült, hogy kifizették a díjat, de Trumpnak több kellett: akkor használhatták a plázát, ha ő is szerepet kap a filmben.

Az első tesztvetítéseken már látszott Trump a filmben, az emberek pedig ujjongtak, ahogy meglátták. Columbus szólt a vágónak, hogy hagyja benne az akkor még üzletember Trumpot, ha az emberekből ilyen reakciót vált ki, de hozzátette, konkrétan beleerőszakolta magát a filmbe.