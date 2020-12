Farm VIP: Sydney van den Bosch még utólag is azt mondja, nem tudta, hogy csal

A csütörtöki Mokka vendégei voltak a Farm VIP kiesői, Terecskei Rita ésSydney van den Bosch, akik a reggeli műsorban is meséltek a csalásról. Terecskei elmondta, hogy ő ugyan nem hallotta csapattársa segítségét, de így tiszta a lelkiismerete, hogy újrakezdték a párbajt.

– fordult oda Terecskei Sydney-hez, aki még most a műsort látva se ismerte el igazán, hogy csalt volna.

Hát most utólag kiderült, hogy igen, de én abban a blackoutban, amikor az ember tényleg izgul. Nem tudtam, hogy hogy tudnék segíteni neki és mit csináljak. Pontosan az ember nem emlékszik arra, hogy mit mondott ki. Tudtam, hogy segítek, de hogy pontosan mi hangzott el, azzal én is most találkoztam először. Hát kaptam érte hideget-meleget, de hát ki az, aki nem segítene a társának