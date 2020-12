Farm VIP: Sydney van den Bosch rendesen felkavarta az állóvizet a játékosok között

Mindig éppen mást mondott, mint azelőtt.

Sydney van den Bosch, a Farm VIP egyik szereplője eléggé felkavarta az állóvizet a műsorban, ugyanis amellett, hogy miatta kaptak hajba más játékosok, az egyik párbajban csalással próbált segíteni a társának.Már néhány adás óta felmerült a téma a női játékosok között, hogy mi lenne, hogyha férfiak nélkül, azaz Novák Zalán és Kucsera Gábor nélkül játszanák le a döntőt. Ez az ötlet először Sydney van den Bosch fejében ütött szöget, amit megosztott Vasvári Viviennel és Horváth Évával, akik szintén jónak látták a tervet. Vasvári Vivien akkor leszögezte, hogy mivel Novák Zalán eredetileg az ő csapattársa volt, mielőtt létrejött volna a piros és sárga csapat fúziója, nem hajlandó rá szavazni. Később a műsorban Novák fülébe ez már úgy jutott vissza, hogy Vasvári ki akarja szavazni őt.

A tegnapi adás párbaja előtt felmerült a kérdés, hogy pontosan kinek is az ötlete volt az, hogy kiejtsék a fiúkat, Sydney van den Bosch megpróbálta megmagyarázni.

A veszélyzónába végül Vasvári Vivien került, aki Terecskei Ritát választotta ellenfelének. A logikai játék során számokat kellett összeadni, és Vasvári hallotta, hogy Terecskeinek segítenek a többiek, amit szóvá is tett. A játékot elveszítette, de mivel felmerült a család gyanúja, újranézték a felvételeket. Mindeközben Demcsák arról kérdezte a csapatot, segítettek-e Terecskeinek. Sydney van den Bosch annyit felelt, hogy mindössze egy hümmögéssel jelezték neki, hogy nem jó a végeredmény. A felvételen közben krisztálytisztán látszik, hogy van den Bosch a konkrét megoldást súgja meg Terecskeinek, aki azután röviddel be is mondja hangosan a megfejtést.

A műsor elindulásakor van den Bosch barátnője, Kárpáti Rebeka egyébként egy bejegyzésben azt ecsetelte, hogy tartottak tőle, rosszat fog tenni az imidzsének a műsor, de bízott benne, hogy a nézők megismerik egy olyan arcát, ami az Instagram-oldalán nem jön át.