Donnie Wahlberg 600 ezres borravalót hagyott a tízezres éttermi kaja mellé

Nagyot nézhetett a pincér.

A New Kids on the Block egyik tagja, Donnie Wahlberg (aki Mark Wahlberg bátyja) a napokban a massachusettsi Plymouth városában ült be egy étterembe. Evett egy kicsit, kihozták neki a számlát 35 dollárról, ami durván tízezer forintot jelent. Csakhogy az étterem Instagram-oldalára feltöltött számláról az is kiderült, hogy borravalónak 2020 dollárt hagyott ott a színész-énekes, ami alsó hangon

600 ezer forint.

A 2020-as szám bizonyára nem véletlenül jött ki, a sztorit pedig a People írta meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Marshland Restaurants (@marshlandrestaurants) által megosztott bejegyzés

Kiemelt kép: Daniel Boczarski/Getty Images for SiriusXM