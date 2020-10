Friderikusz Sándor azt mondja, nem hiányzott neki a tévézés

November 1-jén indul az RTL Klubon az Életünk története című műsor, amelynek műsorvezetője Friderikusz Sándor lesz. Friderikusz már hét éve nem dolgozott a csatornával, de az elmúlt négy évben a képernyőt is elkerült. Azt azonban egyáltalán nem élte meg rossz dologként.

Nagy lesz a kontraszt az Álarcos énekessel: itt nagyon is valóságos arcokat láthatnak a nézők.

Négy év? Fel sem tűnt, egy pillanat volt az egész. Átaludtam, átutaztam, átéltem az egészet. Azt szoktam mondani, hogy nem csak a televízióban van az élet, hanem van a televízión túl is, ezért aztán nekem ez is egy teljesen természetes részem, hogy nem kell mindig szerepelni

– mondta a Fókusznak. A riporter aztán arra is rákérdezett, hogy hiányzott-e neki a tévés munka.

Nem. Ha így konkrétan kérdezed, nem, de az ember olyan, mint egy harci paripa, beindul a kürtszó hangjára. Ha itt vagyok ez is a közegem, de ha nem vagyok itt, az is a közegem. A riporterkedés, tehát hogy érdeklődik az ember a másik iránt, az meg egy alapadottság. Az akkor is van, ha társaságban ülök és nincsenek körülöttem kamerák.