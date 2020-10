David Beckham szájon puszilta kilencéves lányát és az Instagramon elszabadult a pokol

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen fotó készült, sokan mégsem képesek ehhez hozzászokni.

Victoria Beckham Instagramjára posztolta az alábbi fotót:

A képen férje, David Beckham látható és kilencéves lányuk, Harper Beckham. Ja, meg az, hogy szájonpuszilják egymást. Nem ez az első alkalom, hogy a világ látja, hogy Beckhamék szájrapuszit adnak gyerekeiknek, ettől függetlenül a kommentelők egy része most is kikelt magából és többen nekiálltak háborogni, hogy nem okés, ha egy szülő szájrapuszit ad a gyerekének, pláne ha a szülő – ahogy ebben az esetben is – férfi, a gyerek pedig lány.

