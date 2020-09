David Attenborough 94 évesen regisztrált Instagramra, hogy ott is elmondja: baj van

David Attenborough vagyok, az elmúlt hatvan évben találkozhattak velem a rádióban és a televízióban, de ez az első szereplésem az Instagramon. Azért vagyok itt, és azért tanulom most meg a kommunikációnak ezt a számomra új formáját, mert mind tudjuk, hogy a világ nagy bajban van. Kontinensek lángolnak, gleccserek olvadnak, korallzátonyok haldokolnak, halak tűnnek el az óceánokból, a listát pedig sokáig lehetne folytatni. De tudjuk, hogy mit lehetne tenni, ezért is próbálom most ki a kommunikációnak ezt a számomra új formáját. A következő hetekben több videót is felveszek, ezekben pedig elmagyarázom, mik a problémák, és hogyan kezelhetjük őket. Csatlakozzanak hozzám, vagy ahogy régen a rádióban mondtuk mindig: maradjanak velünk!