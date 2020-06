Király Linda depresszióval és pánikbetegséggel küzdött

Az énekesnő egy Instagram élőben mesélt arról, hogy az elmúlt években nem csak pajzsmirigybetegsége és túlsúlya nehezítette meg az életét. A problémái annyira begyűrűztek, hogy egy ponton úgy érezte, nem bírja tovább.

Nagyon régóta küzdök a súlyommal, a depresszióval, és még sok mindennel. Ahhoz, hogy meggyógyuljak, lefogyjak, nekem kőkeményen belső munkát kellett végeznem. Most sem vagyok kész, most is küzdök, most is van pajzsmirigy alulműködésem, most is ott van az adenoma a fejemben. Viszont szépen lassan jó irányba haladok (…) Volt egy időszak, amikor nagyon keményen küzdöttem a pánikbetegséggel, ami a semmiből tört rám. Olyan szinten voltam, hogy feladom. Nem láttam, hogy lehet előre lépni. Semmi nem működött. Egyre betegebb voltam, egyre többet híztam, és az változtatott meg mindent, hogy elkezdtem a meditálást. Nagyon kemény időszak volt, a mai napig nem hiszem el, hol tartok most ahhoz képest