Király Linda hiába fogyott le, még most is beszólnak neki

Egy posztban reagált a negatív kommentekre.

Az énekesnő már tavaly nyáron megosztotta, hogy milyen betegségek miatt hízott meg, ahogyan azt is, hogy a probléma forrásának megtalálása után, hogyan sikerült lefogynia. Habár már most is látványos az eredmény, Király Linda szeretne még több kilót leadni. Ennek ellenére sok rosszindulatú kommentet kap a teste miatt, amikre most közösségi oldalán válaszolt.

Köszönöm nektek, akik mellettem álltok és mellettem áltatok, mikor a fogyás legnehezebb időszakán mentem át… tudom, nem vagyok még az utam végén, és látom, hogy ennek egyesek néha hangot is adnak kommentek formájában újság cikkek alatt, viszont ahhoz, hogy magunkat elfogadjuk, az első lépés mások elfogadása. ⁣Szeressétek magatokat és a másikat is

– írta Király Linda.

Kiemelt kép: Instagram/@lindakiraly