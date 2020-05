Sarah Michelle Gellar pizsamáját minden épeszű ember szívesen hordaná

Mert ez nem egy szimpla pizsi, ez egy olyan pizsi, amit Freddie Prinze Jr. feje díszít.

Amióta tart a járvány miatti karantén – már pedig az USA-ban még most is tart – Sarah Michelle Gellar naponta oszt meg félkomoly karanténtippeket rövid insta-videókban. Például, hogy ha a jövőben bárki is kérdezi, hány évesek vagyunk, ezt az évet ne is számoljuk, mert egyszerűen. nem számít. Vagy hogy érdemes ilyenkor is új hobbikat találni, például elkezdeni bámulni az órát, hogy mikor lesz már annyi idő, amikor lehet inni.

Egyik legújabb videójában a színésznő pedig arról beszél, érdemes az éjszakai pizsamát nappali pizsamára lecserélni reggel, és teszi mindezt a világ legjobb pizsijében, amit a férje, Freddie Prinze Jr. feje díszít:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sarah Michelle (@sarahmgellar) által megosztott bejegyzés, Máj 23., 2020, időpont: 9:12 (PDT időzóna szerint)



Kiemelt kép: Instagram/Sarah Michelle Gellar