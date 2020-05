A modell már páros szetteket is tervez.

Az átlátszó ruhák után, Emily Ratajkowski már nem csak a nőkre, de a párjaikra is gondol. A közösségi oldalán bejelentette, hogy piacra dobja páros szettjeit, amit saját magán és férjén be is mutatott.

Igaz, a két ing+úszónadrág kombó totálisan egyforma, tehát szó sincs női és férfi változatról. Az egyetlen különbség, hogy Ratajkowski nem gombolta össze magán az inget.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés, Máj 19., 2020, időpont: 7:00 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@emrata