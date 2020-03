Jake Gyllenhaal címlapra került, és ő a portréfotók tökéletes alanya

Kiváló képek készültek a színészről.

Jack Gyllenhaal Prada-cuccokban került az Another Man magazin jubileumi, tizenötödik évi címlapjára, a lapszám egyébként most először ingyenesen is elérhető lesz az olvasóknak április hatodikától (ITT találjátok pár lépés után, e-mailben valószínűleg a promóciók közé fogja bedobni). A képek miatt Alasdair McLellant lehet dicsérni, ő fotózta a harminckilenc éves Gyllenhaalt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Another Man Magazine (@another_man) által megosztott bejegyzés, Márc 30., 2020, időpont: 8:01 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Another Man Magazine (@another_man) által megosztott bejegyzés, Márc 30., 2020, időpont: 9:04 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Another Man Magazine (@another_man) által megosztott bejegyzés, Márc 30., 2020, időpont: 10:12 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Another Man Magazine (@another_man) által megosztott bejegyzés, Márc 30., 2020, időpont: 11:58 (PDT időzóna szerint)

Errefelé pedig egy nagyinterjú is található a lap készítőivel, meg egy csomó régi címlapfotó Harry Stylesszal, Joaquin Phoenixszel, David Beckhammel.

Kiemelt kép: Instagram.com/another_man