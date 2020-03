Kárpáti Rebekának eleinte bűntudata volt, de most már átadta magát a semmittevésnek

A modell négy nap hallgatás után bejelentkezett a közösségi oldalán és megmutatta, hogy mit csinálnak a pasijával otthon.

Sziasztok Kedveskéim! Több napja nem volt poszt, és most nem takarózhatok azzal, hogy olyan sok teendőm volt, hiszen már egy jó ideje itthon vagyok én is 0-24, a kutyasétát, boltot, gyógyszertárat leszámítva. Azt hiszem valamelyest újraélem a gyerekkorom, hiszen utoljára kb. 13 évesen töltöttem el naphosszakat a THE SIMS éppen aktuális szériájával, valamint akkor fordult elő gyakran az is, hogy este végkimerülésben és véreres szemekkel feküdtem be az ágyba, miután kinyírtam Marrakesh legforgalmasabb piacának erődjében található veszedelmes maffiafőnökét aki éppen merényletre készült… persze ezt is csak a HITMAN-ben