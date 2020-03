Lefújták a Red Bull Pilvakert a koronavírus miatt

Az egészségügyi kockázat miatt elmarad a rendezvény.

Sorra mondják le a hazai rendezvényeket is a koronavírus miatt. A március 15-i eseményekkel együtt, a Red Bull Pilvaker is elmarad, amiről Fluor Tomi is beszámolt közösségi oldalán.

Nagyon reméltem, hogy ezt nem kell kiírnom, de kénytelen vagyok. Mindannyiunkat nagyon rosszul érinti, hiszen rengeteget dolgoztunk azon, hogy legyen márciusban Red Bull Pilvaker, de sajnos nem lesz, mert ez most nem az a helyzet, amikor nyugodt szívvel meg lehet tartani egy ekkora rendezvényt. Közlemény: A koronavírus miatt elmarad a Red Bull Pilvaker. A 2020. március 15-ére tervezett Red Bull Pilvaker elmarad. A döntést a szervezők az egészségügyi kockázatokat, valamint a hatóságok ajánlásait mérlegelve hozták meg, és kérik minden érintett megértését

– posztolta Fluor Tomi.

Elmaradnak a Várkert Bazárba meghirdetett március 15-ei programok a koronavírus miatt A jegyek árát visszafizetik.

