Megállapodott a válása részleteiről a Star Trek sztárja: ő kapja a lóspermát, felesége a házat

Megállapodtak volt feleségével a válás részleteiről.

William Shatnert, akit legtöbben a Star Trek Kirk kapitányaként ismerik, legutóbb két téma miatt került be a médiába. Egy: az Elképesztő rejtélyek című négyrészes dokusorozatnak ő a házigazdája, akkor interjút is készíthettünk vele, amit itt lehet elolvasni.

Kettő: decemberben jelentette be, 88 évesen elválik feleségétől. Elizabeth Shatnerrel meg is állapodtak nemrégiben a részletekről – tudta meg a TMZ. Sok minden volt, amiről rendelkezniük kellett, így a feleségé lett a malibui házuk, a kentucky-i Versailles-ban található otthonuk, és megtartotta a részesedését az indianai családi farmjukban. A nő garázsába gurult át (vagy maradt) egy 2007-es BMW X5, egy 2015-ös Mercedes Benz ML65 és egy 2004-es Ford Explorer. Emellett William Shatner 2 millió dollárt, azaz 600 millió forintot fizetett exének háztartási támogatásként.

Négy díjnyertes lovuk is volt, őket igazságosan elosztották egymás között: Belle Reve’s So Photogenic és Pebbles (tényleg ez a nevük) maradt a feleségnél, míg Kirk kapitány megformálójánál Renaissance Man’s Medici és Powder River Shirley.

Mi maradt még a színésznél? Minden lószerszám mellett, egy nagyon fontos dolog, az összes lósperma.

Emellett még két kutyájuk, a lovakhoz hasonlóan érdekes nevű Macchiato és Double Espresso. Persze Shatnernek is lesz hol álomra hajtani a fejét: neki marad a Los Angeles-i, Studio City-i apartman és a kaliforniai, Three Rivers-i rancs. De itt a volt feleségnek továbbra is szabad bejárása van, ha „alkalmanként gyümölcsöt szedne”, valamint hogy meglátogathassa előző férje, és korábbi lovaik sírját.

Kiemelt kép: Mark RALSTON / AFP