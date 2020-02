Whitney Houston hologramként énekelt egy reggeli műsorban, és tiszta Black Mirror

Fura volt mindenesetre.

Az ITV-n futó This Morning című műsorban volt egy kimondottan érdekes rész legutóbb, ugyanis Whitney Houston hologram formában megjelent a stúdióban, és elénekelte Greatest Love Of All című slágerét. Az előző évben jelentette be ugyanis a BASE Hologram nevű cég, hogy megalkotják Houstont hologram formában, hogy aztán különleges koncertsorozatot indítsanak vele.

Első megjelenése ebben a reggeli műsorban volt, An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour címmel viszont elkezdődhet majd a koncertsorozat.

A műsor nézői egyébként ijesztőként és kísértetiesként írták le az élményt, többek szerint a Black Mirror című sorozatot idézte meg a jelenet, ott ugyanis komoly szerepet kapott a hologram-technológia. A sok felvezetés után nagyjából 5:00-től indul a produkció.

