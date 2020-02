Úgy tűnik, addig zrikálták Justin Biebert a bajsza miatt, hogy végre lenyírta

Justin Bieber egy ideje már kitartóan bajuszt viselt sok rajongója legnagyobb bánatára. A rajongói követelés a leborotválására olyan erőteljes volt, hogy a sztár az utcán egy kisebb flashmobban üzent nekik viccesen, hogy még azért sem fogja.

Úgy tűnik, hogy sikerrel járt a fanok kitartó zrikálása, ugyanis Bieber végül csak lenyírta a bajszát, Instagram-sztorijaiban bemutatva a folyamatot. Persze az is lehet, hogy már kevésbé tetszett neki, mint pár héttel ezelőtt, amikor azt üzente, hogy nem fogja leborotválni.

.@JustinBieber documented the shaving of his mustache on his Instagram stories. 🤣 pic.twitter.com/T6OiRzJ6Ix

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 2020. február 16.