Álarcos énekes: az Alien esett ki, Hargitai Bea volt alatta

Múlt héten elindult nagy sikerrel az RTL Klub új nagyszabású műsora, az Álarcos harcos, az első epizód végén pedig lelepleződött a Panda: Csepregi Évát rejtette a maszk.

A második adás a Krokodil produkciójával kezdődött, akiről gyorsan megállapították, hogy nem énekes, majd Csobot Adél betippelte őt Diaznak. Gáspár Laci biztos volt benne, hogy Szabó, csak abban nem, hogy Szabó Győző vagy Szabó Simon. Dancsó Péter Rékasi Károlyra tippelt. A Fagyi volt a párbajpartnere, akiről sokáig egybehangzóan állították a nyomozók, hogy tuti X-Faktoros volt, de végül Csobot Adél és Gáspár biztos volt benne, hogy Cythia Dictator, mivel a bemutatkozójában arról beszélt, hogy sokoldalú. Végül a Fagyi nyerte a párbajt.

A második összecsapás első szereplője a Kutya volt, aki stílszerűen a Jaj cicát énekelte, amit aztán Who Let The Dog’s Outba csapott, a végén pedig spárgázott is, amiről Dancsó azt mondta, hogy tuti Jean-Claude Van Damme. Ő azt mondta még, hogy arcra tiszta Zacher Gábor, Mester Tamást is tippelte, végül Kajdi Csaba volt a tippje, hiába emlékeztették rá, hogy nem lehet, mert a konkurencia hasonló műsorában szerepel éppen. Abban nagyjából egyetértés volt, hogy színpadi színészről van szó, Gáspár Hajdu Steve-re tippelt, mire Sebestyén megjegyezte, hogy aki már látta őt élőben, tudja, hogy nemhogy spárgázni nem tudna, de a cipőjét bekötni se. Hatalmas volt a homály, repkedtek a nevek: Eke Angéla, Vágó István, Sánta Laci, Kocsis Dénes, gyakorlatilag még a nevében sem voltak biztosak.

Az ő ellenfele az Alien volt, akiről azt lehetett tudni, hogy Amerikából jött vissza az országba a műsor kedvéért és a Sweet Dreams-t énekelte. Dancsó szokás szerint elemében volt a műsor ügyeletes trolljaként, az első tippje az előző héten kieső Csepregi Éva volt, aztán megállapodott Hosszú Katinkának, akit Iron Lady helyett Metál Lady-nek nevezett. Nyomozótársai megjegyezték, hogy ez a szobájában viccesek, ahol a videóit felveszik. Amiben biztosak voltak többnyire a nyomozók, hogy nem színpadi ember, Sebestyén gyakorlatilag végig a mozgáskultúrája miatt ekézte, mondván, hogy ő is így táncol, ha ingyen van a mojito. Csobot felsorolt három nevet is: Hevesi Kriszta, Oroszlán Szonja, Varga Izabella. Utóbbiról nem értették kollégái, hogyan élhetne Amerikában, ha állandóan Barátok köztöt forgat. Végül a Kutyát szavazták tovább.

A harmadik párbaj első résztvevője az Oroszlán volt. Gáspár merész tippel indított, szerinte kisfiú, sőt, később teljesen meg volt győződve róla, hogy biztos valamilyen híres ember fia, Gáspár Evelin vagy Gáspár Virág, inkább előbbi. Sebestyén szerint tuti valami fiatal influenszer lesz, de Gáspár tippjére rávágta, hogy lehet Schobert Norbika. Dancsó Anettkát és Szíj Melindát tippelt, Sebestyén szerint influenszer. Csobot Opitz Barbit tippelt, mert jól táncolt, meg szerinte jól is rappelte az Eminem-számot, amit előadott. A Polip volt az ellenfele, aki a Lady Carnevált énekelte, amit Sebesztyén csak szürreálisként és betegként írt le. Dancsó troll tippje Kulka János volt, Csobot Szulák Andreát és Peller Annát tippelt, Gáspár és Csobot szerint nő, Dancsó szerint férfi. Fésűs Nelly is szóba került, mert nem tud lemenni a víz alá, ő meg nem tudott a Nyerő párosban. Végül az Oroszlán nyerte a párbajt.

A három maradóból a nyomozók a Polipot juttatták tovább elsőnek, másodiknak pedig a Krokodilt. Szóval az Alien lett a kieső. Végső tippeknél Gáspár Vastag Csabát mondott. Sebestyén Ungár Anikót tippelt, Dancsó maradt Hosszúnál, Csobot Oroszlán Szonjánál. Végül leleplezték, Hargitai Beát rejtette a maszk.

