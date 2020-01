Jameela Jamil nem kapott akciójelenetet, nehogy megsérüljön – megsérült

Meghúzta az egyik izmát a fenekében guggolás közben.

Jameela Jamil, A jó hely színésznője elmesélte Jimmy Fallon műsorában, hogy a sorozat első évadának forgatása alatt elütötte egy autó, kiment a bokája, eltörte a karját, és agyrázkódása is volt, miután le akart hajolni egy földön talált sütiért, de lendületből lefejelt egy asztalt. És ezek mind nem is a forgatáson történtek, csak a forgatás ideje alatt. Úgyhogy amikor volt egy nagy akciójelenet, a sorozat alkotói ügyeltek, hogy Jamil ne kapjon akciójeleneteket, mert féltették a testi épségét, miután akciójelenet sem kell neki ahhoz, hogy lesérüljön. Viszont hiába a szándék, Jamil így is lesérült, ugyanis a jelenetei forgatása közben meghúzta az egyik izmát a fenekében a sok többiek mögötti bujkálás közben.

