Schobert: Rájöttek, hogy amit mondtam, az igaz

Schobert Norbi vasárnap azzal borzolta a kedélyeket, hogy azt állította Facebookos bejelentkezésében, a házasságok azért mennek tönkre, mert a nők nem fogynak le rendesen a szülés után, hétfőn pedig kifejtette ezt bővebben is. Mint mondta, szerinte hülyeség, hogy csak a belső értékek fontosak. Szavain kiakadt a fél celebvilág, akadt, aki be is védte azóta már.

Most a Fókusznak beszélt nagy felháborodást keltő szavairól az Update ura. Szerinte nem Tóth Gabiról beszélt, csak magára vette, pedig nem kövérezte őt le.

Tóth Gabi kitalálta magáról, hogy kövér. Pedig én nem mondtam ezt.

Továbbra is lájkvonatra való felszállásnak tartja az egészet, ugyanakkor most hozzátette, azért is háborodtak fel az emberek, mert kimondta az igazságot.

Rájöttek, hogy amit mondtam, ami igaz. Ha az ember olyant mond, ami nem igaz, akkor az nem talál be.

Szerinte ezzel az egész balhéval többet tett mások egészségéért, mint bárki ebben az országban az elmúlt 10 évben.

Többet tettem a magyar társadalom egészségéért az elmúlt 10 évben, mint bárki, csak ezzel a balhéval.

Kiemelt kép: 24.hu / Marjai János