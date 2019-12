Esküvő esküvő hátán – belendültek a magyar celebek 2019-ben

Néhányan már beszerezték a hivatalos papírokat, másoknál még csak most bimbózik az új szerelem. 2019-es évösszegző!

A szerelemévet Pintér Tibor nyitotta meg, aki januárban már megint egy fiatal barátnőt cipelt magával a Mokkába. Habár a fél ország hitetlenkedve fogadta kapcsolata komolyságát, úgy tűnik, hogy Ilyés Jeniferrel egész jól kijönnek. Egyelőre legalábbis még tart a kapcsolatuk és Pintér már olyat is nyilatkozott, hogy nem tartja kizártnak: újra megnősül.

Tóth Vera szerelmi élete is rendbe jött az idén. Februárban jelentette be, hogy összejött Pauli Zoltánnal, aki a gasztronómia területén dolgozik, és akivel még „közel egy év után is a rózsaszín ködben úsznak”.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tóth Vera (@tothveraofficial) által megosztott bejegyzés, Nov 25., 2019, időpont: 10:31 (PST időzóna szerint)

Bereczki Zoltán ugyan a válása óta hét lakat alatt őrzi a magánéletét, azt tudjuk, hogy tavasszal a Mi kis falunk színésznőjével, a Tecát alakító Bata Évával került közelebbi kapcsolatba. És mivel Bereczki a Sztárban sztár leszek! adásaiban utalt arra, hogy nem szingli, ezért erős a gyanú, hogy még mindig együtt van kolléganőjével.

A tavasz Demcsák Zsuzsának is meghozta a szerelmet, sőt, egyből a „férjet” is. Ő az Ázsia Expressz forgatása alatt ismerkedett meg indiai párjával, akivel már a helyszínen „összeházasodtak”. Mivel azonban a Kandász Andrea által levezetett ceremónia nem volt hivatalos, ezért két további esküvőt terveznek a közeljövőben.

Ábel Anita tavaly év végén döntött úgy, hogy elválik lánya apjától, de nem tartott sokáig, míg újra megtalálta a boldogságot. Májusban egy közös fotóval jelentette be, hogy együtt van Roberto Favaroval.

A májusban kezdődő esküvőszezon aztán felvillanyozta a celebeket is. Curtis még a fia születése előtt gyorsan elvette a párját, Krisztit.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 😊❤️ @krisztike.09.26 curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés, Máj 20., 2019, időpont: 11:49 (PDT időzóna szerint)

A 2018-as Eurovízión hazánkat képviselő metálbanda, az AWS frontembere, Siklósi Örs is megnősült. A Konyhafőnök séfje, Sárközi Ákos is oltár, vagyis anyakönyvvezető elé állt a Balaton partján. Az ősszel futó Nyerő párosban ők már férj és feleségként szerepeltek. Az egykori Barátok köztös Solti Ádám és Berni hosszú évek jegyessége után a nyáron tartották meg a lagzijukat, ami nem volt éppen hagyományos.

Kiss Ramóna és Lékai Máté is júniusban kerítettek sort a nagy eseményre, amit ugyan jóval korábbra terveztek, de kisfiuk váratlan érkezése keresztülhúzta a terveiket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lékai-Kiss Ramóna (@ramona_kiss) által megosztott bejegyzés, Aug 13., 2019, időpont: 8:34 (PDT időzóna szerint)

Augusztusban Homonnay Zsolt nősült meg, másodszorra. Kolléganőjét, Földesi Anitát vette el, aki néhány hét múlva életet adott a közös gyermeküknek. Tóth Gabiék is siettek az esküvővel. Párjával, Krausz Gáborral októberben, a séf gyerekkori otthonában tartották meg az eseményt, hogy papíron is egy pár legyenek, mielőtt kislányuk világra jön.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés, Okt 24., 2019, időpont: 7:38 (PDT időzóna szerint)

Időközben pedig Molnár Anikónak is fordult a szerencséje. Egy évek óta tartó ismeretség alakult szerelemmé. Rendőr párjával már egy közös egyiptomi utazáson is túl vannak, és a celeb úgy érzi, ő lehet az igazi. A 2019-es X-Faktor pedig két párt is adott. Puskás Peti és Dallos Bogi november végén ismerték el, hogy nem csak mentortársak, de két versenyző is összejött: Manuel és a Take3 nevű lánycsapat egyik tagja, Marschal Edina között is kialakult valami.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dallos Bogi 🦋 (@dallosbogi) által megosztott bejegyzés, Nov 24., 2019, időpont: 9:06 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@tothgabi