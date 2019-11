A Fókuszban beszéltek először kapcsolatukról.

Az idei X-Faktorban már összejött két mentor Dallos Bogi és Puskás Peti révén, most a versenyzők között szövődött szerelem. Marschal Edina és Gödöllei Emánuel a mai Fókuszban jelentette be először, hogy egy párt alkotnak. A dolog elég friss, ugyanis Manuel elmondta, hogy a táborban még nem is közeledtek egymással, az élő show-s összeköltözés után kezdett el kialakulni köztük a dolog.

Kiemelt kép: RTL Klub