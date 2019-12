Bébi Yodával a Disney felturbózta a Szörnyecskék cukiságát

„Majdnem sírtam, amikor megláttam” – mondta Werner Herzog, miután Bébi Yodáról, a The Mandalorian című sorozat apró termetű, kitalált sztárjáról kérdezték. Nem véletlenül érdeklődtek az újságírók a karakterről, hiszen a figura napok alatt lett a popkultúra része: a zöld színű kis szereplő az érzelmeinkre támad, de talán a Disney-nél sem gondolták először, hogy a mellékszereplő miatt szolgáltat majd ennyi beszédtémát az új széria.

Bébi Yoda úgy lett sztár Jon Favreau legújabb sorozatában, hogy az előző Star Wars-filmekből semmit sem tudtunk meg fajának másik tagjáról, Yodáról. Az új karakterrel egyébként nemrég a Newsweek is foglalkozott, cikkükben említenek egy tizennégy évvel ezelőtti interjút, amelyben George Lucas, az egész sztori kitalálója, minden karakter megálmodója beszélt Yoda megalkotásáról.

Nagyjából hatvan centi magas és nagy, zöld fülei vannak, de hogy őszinte legyek, sosem találtam ki, honnan származik. Még csak nevet sem adtam a fajának. Ő egy titokzatos, misztikus figura, akinek semmit nem tudunk a hátteréről. Jön és megy, titkok övezik az egész lényét, fura idegenként belép a filmbe, majd ugyanígy távozik a végén.

– fogalmazott a rendező, egyelőre pedig az új széria sem adott választ arra, honnan érkezett a zöldfülű, azt viszont tudjuk, hogy a faj tagjai akár ezer évig is élhetnek. Az apró karakter egyébként nemcsak a felnőtt változata miatt lehet ismerős: akinek megvan az 1984-es Szörnyecskék című film, biztosan talált hasonlóságokat az abban lévő teremtmények és az új Star Wars-szereplő között. Mutatjuk is a hasonlóságot.

Először egy Szörnyecske:

Aztán Bébi Yoda:

A The Mandalorian szereplője azért is izgalmas, mert megjelenítésében egyaránt segítségül hívják a CGI-technikát és az embert is: Bébi Yodát ugyanis ketten mozgatják bizonyos jelenetekben, a maradékban pedig számítógéppel jelenítik meg. Tulajdonképpen pont úgy, ahogy 1980-ban Yoda mestert A Birodalom visszavág forgatásán. (Annak idején persze sokkal több ember munkája kellett ahhoz, hogy a szereplő minél élethűbbnek látszódjon.)

A mostani megoldás Herzognak köszönhető, ő kardoskodott ugyanis amellett, hogy használjanak igazi bábot is a figurához, és hagyják el a totális CGI-t.

Láttam, ahogy két technikus távolról mozgatja. Egy a szemekért és a szájért felel, míg a másik a többi gesztusért. Elképesztő technikai megoldás ez az egész, tényleg szívet melengető

– mesélte a Variety-nek.

Egy kép mindenek felett

Bébi Yoda nyilvánvalóan kultikus lesz, a Disney pedig vette a lapot, így szép lassan feltöltötték webshopjukat olyan termékekkel, melyek a kicsi, zöld szereplőt ábrázolják. Nagyon azért nem erőltették meg magukat, többnyire ugyanazt az egy fotót nyomják rá pólókra, bögrékre és egyéb holmikra. Ráadásul ez is egy koncepció rajz volt Favreau-tól.

Van iPhone-tok, közel 11 ezer forintért:

Pólót pedig valamivel olcsóbban, átszámítva 7500 forintért vehettek.

Mindeközben az interneten plüss Bébi Yodáért kampányolnak a rajongók, a Hasbro játékgyártó cég gyorsan kijelentette: ők bizony 2020-nál hamarabb nem terveznek semmilyen figurát legyártani a zöld lény mintájára. A Disney viszont előzött, ők legyártottak karácsony előtt egy plüsst. Nem véletlenül, hiszen az Instagram egyik legnagyobb sztárját, a Sziklát meggyőzte a kis lény.

Mémáradat

Bébi Yodával kapcsolatban talán a mémek a legérdekesebbek, merthogy szervesen beépült a netes kultúrába. Ez abban nyilvánul meg, hogy valószínűleg már te is találkoztál a róla készült mémekkel valamelyik hírfolyamodban. A kikerülhetetlen zöldike jó nagy humorforrás lett, összeszedtük nektek a mi kedvenceinket.

Rögtön itt van ez:

És persze ez:

Itt pedig egy galériában a legjobbak:

Bébi Yodával a Disney felturbózta a Szörnyecskék cukiságát - Instagram - valóság. - Apát figyelve, mialatt a Game Boyomba rendesen beleteszi az elemeket, miután nekem hatszor fordítva sikerült. - 5. osztályosként, mikor a fényes jövőt várod egy csomó lehetőséggel az orrod előtt. - Kollégistaként, mikor azon tűnődsz, hol ment minden félre. - Mikor nem vagy 18, és a kidobót próbálod meggyőzni, hogy de. - Egy klasszikus. - 6 évesen, mikor ránéztem a fára, ami alatt hemzsegtek az ajándékok. - Én az olasz étteremben, míg azt figyelem, ahogy a pincér parmezánnal reszeli tele a tányéromat. - 10 évesen, mikor csak néztem a videojátékokat, mert nem volt pénzem. - 40 évesen, mikor megveszem őket, csak időm nincs rájuk. - Az életem. - Bébi Yoda-mémek. - "Bárhová megyek, csak az ő arcát látom..."

Kiemelt kép: Instagram.com/themandalorian