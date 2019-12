Noam Chomskynak feltettek egy égetően fontos kérdést Bébi Yodáról

Tegnap, azaz december 7-én ünnepelte 90. születésnapját Noam Chomsky, a világ leghíresebb nyelvésze. Egy Jessica Yu nevű nő levelet írt a professzornak a The Mandalorian című Star Wars-sorozat szereplője, Bébi Yoda kapcsán, akit két perc alatt szárnyaira vett az internet.

Némi spoiler jön, ha nem követed a sorozatot.

Ahogy levelében írja, arra szeretne választ kapni Chomskytól, mi lesz a zöld kis lény első szava a sorozatban (tekintve, hogy egy babáról beszélünk) – szúrta ki a 444. Nyelvészeti szempontból érdekes a dolog a kérdező szerint, mert Bébi Yoda eddig csak szimpla babahangokat adott ki.

A nyelvész így válaszolt:

I’m thinking it, you’re thinking it, what will Baby Yoda sound like when he utters his first words? #babyyoda @Disney @jonfavs #noamchomsky pic.twitter.com/Z8MjztA86T

— Jessica Yu (@jessicayutweets) December 3, 2019