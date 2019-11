Steve-O kutyája nagyon nem akarta ezt a fotót

Pont olyan arcot vág, mint mindenki hétfő reggel.

Az egykori Jackass-es professzionális önsanyargató Steve-O jelenleg többnyire inkább másokat sanyargat stand-upjával The Bucket List nevű turnéja keretei között, ahová Wendy nevű kutyája is elkíséri. Philadelphiai fellépésén fotózkodott is vele, szerencsétlen kutya pedig pont olyan arcot vág közben, mint aki segítségért könyörög. Amit átérzünk, ugyanilyen arcot vágnánk, ha Steve-O megfogná a fejünket.

Arcod, amikor elgondolkodsz az összes eddig meghozott döntéseden az életben, ami idáig vezetett, és próbálsz rájönni, hogy mit rontottál el.

Kiemelt kép: Gilbert Carrasquillo/GC Images