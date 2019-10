Majdnem egy évre leáll az élőszereplős Cowboy Bebop forgatása John Cho sérülése miatt

Baleset történt a Netflix adaptációjának forgatásán.

Még múlt héten jelezte egy videóval a Netflix, hogy elkezdték forgatni a kultikus animésorozatnak, a Cowboy Bebopnak az élőszereplős verzióját, de máris leáll a produkció hosszabb időre.

A főszerepet játszó John Cho, akit a Kalandférgekből, a Star Trek-filmekből, vagy akár a Keresés című filmből is ismerhetünk, a sorozatban pedig Spike-ot alakítja, egy szerencsétlen baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy műteni kell a térdét, számol be róla a Deadline. Egyelőre várják az orvosi szakvéleményt, annak fényében pedig megszületik majd a döntés, hogy mikor folytatódik a forgatás, de a rehabilitáció vélhetően minimum hét, maximum kilenc hónapot vesz majd igénybe, így majdnem egy évet biztosan tolódik a produkció. Mivel még nagyon korai fázisában vannak a forgatásnak, így akár le is cserélhették volna Chot, de a cég ragaszkodik hozzá és inkább megvárja a felépülését.

Kiemelt kép: Mike Pont/WireImage