Erzsébet királynő fia új szintre emelte a tortaszeletelést

Huszonöt éves lett a Lakeland Community Care Centre az észak-írországi Belcoo-ban, a nonprofit jótékonysági alapítványt pedig a jeles napot II. Erzsébet királynő fia, Eduárd wessexi gróf is meglátogatta. A nagy ünneplésre tortát is készítettek, amit fel kellett szeletelni.

Erre pedig a grófot kérték fel, aki megtette mindezt. Két dolog feltűnő:

A rendkívül dramatikus és teátrális mozdulat konkrétan mémmé vált a Twitteren. Nem csoda:

Later, it was a happy moment for members of the local community and volunteers at Lakeland Community Care Centre, as The Earl of Wessex joined them in celebrating their 25th anniversary! 🍰 #RoyalVisitNI pic.twitter.com/owfNnbabU2

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 9, 2019