És akkor most nézzük meg együtt H.P. Baxxter szemöldökét

A Scooter frontembere a müncheni Oktoberfesten bulizott.

Münchenben elkezdődött az Oktoberfest, ahol egy rakás celeb is megjelent, hogy megigyon pár sört. Például a Scooter frontembere, Hans Peter Geerdes, vagyis H.P. Baxxter is, akinek lehet, hogy eddig is ilyen szemöldöke volt, de ez eddig valahogy elkerülte a figyelmünket.

Mármint:

De még ezt is tudjuk fokozni egy másik hírességgel, a bajor népviseletbe borult Usain Bolttal.

Kiemelt kép: Hannes Magerstaedt/Getty Images