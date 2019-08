Schwarzenegger keményen gyúrt már három nappal azután, hogy valaki lábbal beleszállt a hátába

Íme az újabb bizonyíték, hogy nem szimpla halandó.

Emlékszünk még rá, amikor májusban Arnold Schwarzenegger éppen Dél-Afrikában volt, egy férfi pedig nekifutásból beleszállt lábbal a hátába?

Már akkor is rá lehetett csodálkozni a videón, hogy a támadó gyakorlatilag lepattan Arnoldról, a volt kaliforniai kormányzó pedig szinte alig rezzent meg. A Terminátor most posztolt egy videót Instagramjára, ami állítása szerint három nappal készült a támadás után, és éppen bitang súlyokkal hátgépezik. Ha esetleg kellene még bizonyíték, hogy a való életben is ugyanolyan kemény, mint a filmjeiben, akkor itt van ez a poszt.

Kiemelt kép: Thomas Kronsteiner/Getty Images