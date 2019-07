Letartóztattak egy férfit, aki meg akarta látogatni Taylor Swiftet egy baseballütővel

Valószínűleg nem autogramot akart kérni rá.

Taylor Swiftre alaposan rájár a rúd idén. Éppen csak börtönre ítélték egy zaklatóját, amikor nem sokkal utána lopott autóval belehajtottak a kapujába.

Erre most egy újabb bizarr eset. Egy férfit az otthona közelében levő parkban szúrtak ki járókelők, mivel egy hatalmas fém baseballütő lógott ki a hátizsákjából, úgyhogy értesítették a rendőrséget, számol be róla a TMZ. Miután a rendőrség megérkezett, a férfi megpróbált elmenekülni, de utolérték. Elmondta, hogy éppen Taylor Swiftet akarja felkeresni, hogy segítsen a zenei karrierjében. A táskájában pedig találtak egy csomó betöréshez használt eszközt: gumikesztyűt, feszítővasat, 30 zárfeltörő kütyüt, zseblámpát, csavarhúzókat, és egy minigereblyét. rögtön le is tartóztatták betöréshez alkalmas eszközök és fegyver birtoklása miatt, jelenleg pedig 10 ezer dolláros óvadékkal tartják bent. Swift egyébként nem volt otthon az eset idején.

