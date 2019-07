Már Budapesten van Luis Fonsi

A Despacito előadója egy bandában volt az NSYNC egyik tagjával fiatalon.

Luis Fonsi tavaly megdöntötte a Despacito-val nagyjából a világ összes rekordját, többek közt a legtöbb ideig vezette a Billboard Hot100-et, Amerika legfontosabb slágerlistáját, sőt, a legnézettebb videóvá is vált a YouTube-on valaha.

Minden eddiginél brutálisabb rekordot döntött a Despacito Amióta világ a világ, videót ennyiszer még nem néztek meg az interneten.

A Puerto Rico-i énekes augusztus 17-én nálunk is fellép a Papp László Sportarénában, az énekes viszont már Budapesten van, számol be róla a Blikk. Az énekes nem először jár egyébként a magyar fővárosban, viszont azt mondta, ezúttal is igyekszik megnézni minden a városban, így a rajongóknak érdemes nyitott szemmel járni a koncertig a városban, könnyen belefuthatunk a világsztárba ezek szerint. Elárult egy érdekességet is, karrierje kezdetén ugyanis közös bandában zenélt az NSYNC-es Joey Fatone-nal.

Egy acapellacsapat tagja voltam, aminek a The Big Guys volt a neve. Joey Fatone-nal és két másik sráccal énekeltünk. Rengeteg gyönyörű dalt dolgoztunk fel, amit hangszerkíséret nélkül, négy szólamban adtunk elő. Ezekre a fiúkra azóta is a testvéreimként tekintek, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Joey azóta csodálatos karriert futott be a NSYNC tagjaként, én pedig a spanyol vonalat választottam.

