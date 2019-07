Seth Rogent félrelökte Beyoncé testőre, amikor próbált megismerkedni a popsztárral

Ezért nem mert másodjára próbálkozni.

Seth Rogen vendége volt Jimmy Kimmel műsorának, mivel ő Pumba hangja az új, rövidesen bemutatásra kerülő Oroszlánkirályban és mivel Nala hangját Beyoncé adja, elkerülhetetlen volt, hogy szóba kerüljön a popsztár. Rogen elmesélte, hogy egyszer egy Grammy-átadón oda akart menni hozzá beszélni, de végül nem jutott el addig, hogy megszólítsa, mert Beyoncé testőre olyan erősen lökte félre, hogy a komikus leöntötte magát az italával. Úgyhogy most a film kapcsán nem is mert odamenni hozzá, azzal viccelve, hogy szerinte pont úgy néz ki, mint akit távol is kell tartani a popsztártól. Végül aztán csak megismerkedtek, de megvárta, hogy Beyoncé menjen oda hozzá. Sőt, ölelkezés közben Rogen szakálla egy picit bele is akadt az énekesnő ruhájába.

Kiemelt kép: Michael Kovac/Getty Images, Twitter