Barbra Streisand és Kris Kristofferson előadta újra a saját Csillag születikjük egyik számát

Úgy tűnik, megirigyelhették Cooper és Gaga sikerét.

Lady Gaga és Bradley Cooper románca a legutóbbi Csillag születikben akkora siker volt, hogy a lapok és a fél internet azóta is csak találgatja, hogy valóban volt-e köztük valami vagy csak eljátszották, mint ahogy azt a színészek szokták. Viszont a film slágerének, a Shallow-nak a sikerét azóta millió módon meglovagolták, Cooper többször megjelent meglepetésként Gaga valamelyik fellépésén, hogy együtt énekeljék el például. Most az egyel ezelőtti, 1976-os Csillag születik két főhőse, Kris Kristofferson és Barbra Streisand adta elő saját filmjük egyik betétdalát meglepetésként – számol be róla a Variety -, jó eséllyel megirigyelve a mostani film sikerült – az övéket ugyanis nem igazán fogadták ilyen jól anno. Streisand a Hyde Parkban lépett fel, Kristofferson pedig kvázi előzenekara volt, úgyhogy lehetett rá számítani, hogy utóbbi meg fog jelenni váratlanul a színpadon egy duettre és ez így is történt.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images