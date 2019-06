Tom Holland a kordonhoz préselt rajongója segítségére sietett

Tom Holland éppen az új Marvel-filmet, a Pókember: Idegenbent promózza, ennek kapcsán osztogatott autogramokat rajongóknak, akik egy félkordonnal voltak elválasztva tőle. Az összegyűlt kisebb tömeg viszont annyira tülekedett, hogy elkezdett a kordonnak préselni egy fiatal lányt, a színész pedig azonnal intézkedett, észrevéve a szenvedő lányt. Az esetről készült videón a 23 éves sztár ezt mondja a tömegnek:

Ezután a lány hallhatóan próbálja jelezni a többeknek, hogy pánikrohama lesz, mire Holland nyugtatja, hogy nem lesz semmi baj és vigyáz rá. Utána pedig ráparancsol szabályosan a tömegre, hogy lépjenek egy picit hátrébb. A kordonhoz préselt lány tweetelt az esetről, elmondta, hogy nagyjából 30 megveszekedett felnőtt férfi rajongó nekinyomta a nyakát a kordonnak.

“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996 🙃 This was absolutely INSANE and should NEVER happen….my neck was literally against the barricade with 30 grown men behind me pushing…. ridiculous how people act like you’re not only endangering fans safety but Toms as well🤯 pic.twitter.com/uey9VVMfBJ

Később feltűnt neki az is a videón, hogy Holland egy ponton arrébb löki az egyik lapot, amit az egyik rajongó a lány arcába tolva lóbál. Úgy tűnik, a legfiatalabb Pókember nem csak a filmekben egy hős.

I was literally about to go to sleep and I just realized in the video you see Tom lift the graphers photo out of the way of my face as he bends down a lil bit and says “hey” ……yeah I’m sobbing at 3am pic.twitter.com/MlNITkepm2

— cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) 2019. június 25.