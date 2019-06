Még a Rocketman promójának is beillene a jelenet.

A világban jelenleg is tetőfokára hág az Elton John-láz, ugyanis bemutatták a kritikusok által is kedvelt Rocketman című filmet, ami a brit zenész életrajzán alapszik. Nicole Kidman és férje, Keith Urban feltöltöttek egy videót, amin azt hallhatjuk, duettben nyomják le a Your Songot.

A videó már 1,5 milliónál is több megtekintésnél jár:

Kiemelt kép: John Shearer/ACMA2019/Getty Images for ACM