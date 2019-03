Kajdi Csaba így reagált Debreczeni kritikájára: Nagyobb királynő, mint én vagyok

– nagyon röviden összefoglalva Kajdi Csaba így reagált Debreczeni Zita üzenetére, aki Instagram-sztorijai közt ment neki a modellügynöknek, miután az többször is kritizálta az ex-glammodell/fotóst.

Kajdi rettentően hosszan beszél Instagram-sztorijai közt erről az egészről, ebből következik most egy részlet:

– mondta, majd felolvasta Annoni Zita üzenetét és így folytatta:

Annyira vicces, hogy mindent imádok a liberalizmusban, aztán ilyet életemben nem jelentettem ki. Mondjuk a múltkor élő adásban azt mondta, hogy behozta hozzám a modellkönyvét, amikor húszéves volt, az se volt igaz. Jó, én most tényleg biztos femlegettem, hogy a Kísértésben láttuk – ott volt egy rendkívül elegáns szerepe –, de hát azok tények. De azt kiejelenteni, hogy ordítok egy rendezvényen, hogy gyűlölöm a cigányokat, nem tudom mi ezzel a célja, hogy rámuszítsa azokat az embereket, akikért általában küzdök? Az egyenlőségért meg a jogokért meg a melegekért, meg a holokausztról beszélek, akkor most ő kijelent egy ilyet. Csóri, mibe lehet szegény, segítsetek már neki, mert valami nagyon nagy gond van, kiborult. Arról én most nem tehetek, hogy honnan ismertük meg. A tévében volt, tök híres lett. Nem koronázatlan királynője a influenszereknek, már koronázott királynője. Nagyobb királynő, mint én vagyok.