Milliókat ajánlott a bérgyilkos egy újságíró megöléséért

Százezer kanadai dollárt (több mint 27 millió forint) ajánlott egy elítélt bérgyilkos egy újságíró megöléséért – írja a BBC. Frédérick Silva azért akart végezni Daniel Renauddal, a La Presse nevű montréali lap riporterével, mert ő tudósított a tárgyalásáról.

Silvát 2021-ben állították bíróság elé, három gyilkossággal és egy gyilkossági kísérlettel gyanúsították. 2022-ben el is ítélték, később pedig rendőrségi informátor lett, ehhez azonban előbb minden elkövetett bűntényét be kellett vallania.

A La Presse most megtudta, hogy Silva beismert egy munkatársuk elleni bűncselekményt is, amely során a szervezett bűnözés két prominens figuráját is megkereste, hogy öljék meg Renaudot.

A férfi szerint a két megkeresett személy nem tartotta jó ötletnek egy újságíró meggyilkolását. Silva ennek ellenére két hónapig fenntartotta ajánlatát, ezután viszont visszavonta a megbízást, mondván, „akadtak ennél fontosabb dolgai is.” Silva jelenleg életfogytig tartó börtönbüntetését tölti.

Renaud azt nyilatkozta, hogy megrázta az eset. Kiemelte, hogy munkája során sosem hoz nyilvánosságra részleteket a bűnözők magánéletéről, illetve olyan információkat sem, amellyel életeket sodorna veszélybe, ezért sosem hitte volna, hogy vérdíjat tűznek ki a fejére.